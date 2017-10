La Bibliothèque Françoise-Bédard, une bibliothèque comme je l'aime

La 19e édition de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec se tiendra du 21 au 28 octobre. Pour l’occasion, la Bibliothèque Françoise-Bédard présente nulle autre que Marcia Pilote et sa «journée comme je l’aime».

Des classiques sont également de retour, dont la vente de livres à la livre, de même que des cartes postales envoyées aux quatre coins du monde, un clin d’œil au thème national : Ma biblio, un monde à raconter!

La venue de Marcia Pilote est sans contredit l’évènement phare de la Semaine à Rivière-du-Loup. Le samedi 21 octobre de 10 h à 16 h, Marcia ouvre son coffre à outils et passera environ 30 minutes à parler de chacun des outils qui permettent d'avoir une vie «comme je l'aime» : la visualisation, les pages du matin, les quatre accords toltèques, le cahier de gratitude, l’inventaire quotidien, le lâcher prise, être sur son X et la méthode Coué. Une rencontre à ne pas manquer! Sur inscription au comptoir du prêt, l’activité est au coût de 50 $ par personne ou 80 $ pour deux. Café et collations seront servis, le dîner est par contre à prévoir par chacun.

L’année dernière, les participants ont fait parcourir plus de 120 800 kilomètres aux cartes postales expédiées de la bibliothèque. Le défi est lancé de battre cette marque en 2017, en complétant du 21 au 28 octobre la carte postale spéciale de l’activité Je t’écris de ma biblio, que la bibliothèque postera ensuite à ses frais. Le destinataire sera convié à retourner via la page Facebook une photo avec la carte postale reçue.

Qui dit Semaine des bibliothèques publiques dit également retour de la populaire vente de livres à la livre. Plusieurs documents recherchent de nouveaux propriétaires! Il sera possible de bouquiner au 2e étage de la Maison de la culture, de 16 h à 20 h le vendredi et de 10 h à 17 h le samedi. Finalement, la semaine nationale est aussi l’occasion de ramener les documents qui traînent sur une tablette et d’en prendre de tous neufs, en profitant de l’amnistie des frais de retard en vigueur.

Pour information complémentaire ou inscription, veuillez contacter iSabelle Moffet au 418 867-6668 ou le comptoir du prêt au 418 862-4252.