Éric Salvail visite la halte routière de Notre-Dame-du-Portage

Le passage d’Éric Salvail à la halte routière de Notre-Dame-du-Portage sur l’autoroute 20 Est en juin dernier pour un tournage n’était pas passé inaperçu. C’est finalement hier soir que la capsule humoristique a été diffusée sur les médias sociaux.

On le voit entre autres «inspecter» les haltes près de Québec, Sainte-Julie, Notre-Dame-du-Portage et du Bic et échanger quelques répliques croustillantes avec des touristes et voyageurs ayant besoin d’une pause. La propreté, les services offerts et le travail des employés, tout y passe.

Celle de Notre-Dame-du-Portage semblait déserte à son arrivée, et il a joué là-dessus pour en faire un petit segment humoristique. Muni d’un casque à la fleur de lys sur la tête et armé de son badge et d’un carnet de notes, Éric Salvail en a fait voir de toutes les couleurs à ses interlocuteurs. La capsule a été diffusée dans le cadre de son émission «En mode Salvail» sur les ondes de V.