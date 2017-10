Kourage lance la chanson «Ensemble»

L’auteur-compositeur-interprète de Rivière-du-Loup Benoit Ouellet, dans la peau de Kourage, propose une chanson intense, mais intime, qui saura plaire aux amateurs de rock alternatif, intitulée «Ensemble».

L’œuvre a été enregistrée au studio Le 46a de Rivière-du-Loup avec des collaborateurs de la région de grand talent, soit Hubert Cotton à l’enregistrement, au piano et au mixage, Olivier Martin à la guitare et à la guitare basse, Jonathan Santerre à la guitare et au mixage ainsi que Luc Dufour à la batterie.

Kourage a récemment remporté le prix « auteur-compositeur-interprète » au Tremplin de Dégelis, en plus de se voir offrir une diffusion dans les radios du Groupe Simard ainsi qu’une participation à la célèbre émission Belle et Bum à Télé-Québec. Cette chanson représente pour Kourage le premier pas vers la réalisation d’un album complet.

Pour entendre la chanson «Ensemble», rendez-vous au kouragemusique.bandcamp.com.