Maxime Landry en spectacle à Dégelis

Les 4 scènes, diffuseur culturel de Témiscouata, présente le samedi 14 octobre au Centre culturel Georges-Deschênes de Dégelis le spectacle de Maxime Landry.

Après avoir fait le tour du Québec à la rencontre de son public avec «Vox pop», «L’avenir entre nous» et «3e Rue Sud», Maxime Landry reprend la route avec son nouveau spectacle solo à l’image de son 5e album. Après quatre albums et deux romans à succès, l’auteur-compositeur-interprète et animateur offre un nouvel opus qu’il a entièrement écrit et composé, «Nos histoires».

Pour information et réservation, communiquez au : 418 853-2380, poste 206.