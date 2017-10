Les Projections Cinédit au cinéma Princesse pour une 2e année

Le cinéma Princesse de Rivière-du-Loup, qui fête son 100e anniversaire cette année, recevra les films documentaires de la programmation automnale des Projections Cinédit.

Deux des films documentaires présentés durant l’automne seront «Le Théâtre de la vie» de Peter Svatek, le 23 octobre, et «BGL de fantaisie» de Benjamin Hogue, le 27 novembre. La première projection s’est déroulée le 25 septembre. «Le Théâtre de la vie» présente les liens remarquables qui se forgent entre les plus grands chefs de la haute gastronomie mondiale et les groupes les plus défavorisés de la ville n’ayant nulle part d’autre où aller.

BGL DE FANTAISIE

Jasmin Bilodeau, Sébastien Giguère et Nicolas Laverdière se sont rencontrés lorsqu’ils étaient étudiants en arts visuels à l’Université Laval. Après vingt ans de carrière sous le nom BGL leur carrière a proprement décollé en 2015. Fait de matériaux et d’objets de récupération, leur art de «bricoleurs intellectuels» prend en effet d’assaut les rues de Toronto et de Montréal dans d’imposantes œuvres d’art public et représente même le pays à la 56e Biennale de Venise avec leur projet Canadissimo. Alors qu’ils vivent cette année de réussite exceptionnelle, Benjamin Hogue les a suivis et présente dans la tradition du direct le parcours, l’œuvre et le quotidien de ce trio d’artistes. Le réalisateur Benjamin Hogue et Nicolas Leverdière, un des membres du collectif, seront présents lors de la projection à Rivière-du-Loup.

Les billets sont en vente à la porte du cinéma Princesse, le soir-même des projections.