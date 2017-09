Paroles des gens d’ici à L’Isle-Verte

Cinq voix de L’Isle-Verte monteront sur la scène de la Cour de circuit de L’Isle-Verte durant la journée du 30 septembre pour présenter l’évènement Paroles des gens d’ici. Cette activité figure à l’itinéraire du Rallye rural organisé dans le cadre des Journées de la culture.

Les voix qui se feront entendre sont celles de Gilberte Chassé, Françoise Dubé, Audette Lafrance-Côté, Lise Pelletier et Michel Bélanger. Tous résidents de L’Isle-Verte, ces amoureux et amoureuses des mots donneront un total de cinq représentations de 30 minutes chacune, soit à 10 h 30, 11 h 30, 13 h 30, 14 h 30 et 15 h 30.

Tous finissants des Ateliers d’écriture de L’Isle-Verte, les cinq auteurs étonneront par la prestation de récits imaginaires, de souvenirs et d’identités où se rejoignent émotion, poésie et humour. La direction artistique est assurée par Paul Fortier. L’entrée est gratuite.