Leela en spectacle à Trois-Pistoles

Afin de souligner Les Journées de la Culture, la Ville de Trois-Pistoles propose un 5 à 7 musical avec Leela le vendredi 29 septembre de 17 h à 19 h, au parc de l’église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles.

Invitez vos amis et famille, apportez vos chaises de parterre et couvertures pour l’occasion et pourquoi pas de petites grignotines ou un pique-nique complet! L’activité est gratuite et ouverte à tous. Les spectateurs sont invités à apporter leurs chaises de parterre et des couvertures.

En 2012, est paru son premier album «Attache-moi», dont elle a confié la réalisation à Navet Confit. Établie dans la région Bas-Laurentienne depuis presque deux ans, elle propose un spectacle intimiste en duo : guitare et violoncelle.