Le conteur François Lavallée à L’Isle-Verte

La Cour de circuit de L’Isle-Verte cèdera la parole au conteur François Lavallée, le mercredi 4 octobre, à compter de 19 h 30. Ce spectacle s’inscrit dans la série Les Grandes Gueules s’épivardent du Festival de contes et récits de Trois-Pistoles.

C’est la deuxième année de suite que la Cour de circuit est associée au Festival. « Nous sommes heureux et honorés de figurer parmi les partenaires d’un Festival aussi prestigieux que celui des Grandes Gueules», souligne Marcel Lévesque, le président de la Fondation du patrimoine de L’Isle-Verte, organisme gestionnaire de la Cour de circuit.

Déjà conteur à 16 ans, alors qu’il animait des camps de vacances, François Lavallée raconte plus que jamais au Québec et à travers la francophonie. Son métier l’a amené plus de 80 fois en France et en Belgique, dans le désert blanc du Nunavik et celui des Touaregs du Niger, chez les autochtones des volcans de l’Équateur et dans les banlieues parisiennes.

Les billets sont en vente au Marché des Îles de L’Isle-Verte et au guichet virtuel lepointdevente.com.