Une programmation réconfortante à la bibliothèque Françoise-Bédard

La bibliothèque Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup offre diverses activités afin d’égayer la saison automnale entre ses murs.

L’animatrice, auteure et conférencière Marcia Pilote sera à la bibliothèque le 21 octobre. Elle discutera des quatre accords toltèques, du cahier de gratitude, du lâcher-prise et de la Méthode Coué. Cet évènement phare de la programmation n’éclipse cependant pas toutes les autres activités proposées.

CONFÉRENCES

Le 3e jeudi de chaque mois à 19 h différentes conférences portant sur les sujets suivants : Passion Japon (19 octobre) avec l’auteure et globe-trotter Valérie Harvey et une conférence dégustation avec la Distillerie Fils du Roy (16 novembre) sont prévues à l’horaire.

POUR LES JEUNES

Heure du conte en pyjama pour les 3 à 5 ans débutera le 29 septembre à 18 h 30. Un autre conte en biblio aura lieu avec Luigi Rignagese le 3 octobre à 18 h 30. Un concours de BD est prévu en octobre et un évènement BD en novembre. Des ateliers de philo «Réfléchir…» pour les 7 à 10 ans se dérouleront les dimanches 24 septembre et 15 octobre. Dodo en biblio avec Mô le 8 décembre et Noël en biblio le 9 décembre viendront terminer cette programmation.

Du côté des expositions on pourra voir à la bibliothèque «Plaisirs au fil des saisons» en septembre, «Regard sur le Patrimoine» de René Pelletier en octobre et émaux sur cuivre de Mélanie Paquet en décembre.

INFORMATIQUE

L’automne 2017 voit aussi le retour des ateliers d’informatique pour débutants les mercredis d’octobre en matinée. La bibliothèque continuera aussi de donner des ateliers à propos de Facebook. Pour ce qui est des cours sur les tablettes, donnez votre nom au 418 862-4252 et précisez la sorte de tablette que vous possédez ainsi que votre besoin.

ATELIERS ET ACTIVITÉS

Deux ateliers qui permettront s’exprimer par l’écriture «Écrire sa vie» débutant le 11 septembre et l’atelier de journal créatif le 7 décembre sont aussi disponibles.

Une activité pour promouvoir l’allaitement en public, aura lieu le samedi 30 septembre en matinée. Des parties de Scrabble sont prévue les 1er et 29 octobre ainsi que le 26 novembre.

Le film «Partenaire invisible» sera diffusé le jeudi 9 novembre pour mieux connaitre la réalité des proches aidants et en parler avec eux. Des livres seront en vente à petits prix les 20 et 21 octobre. De plus, l’activité «Je t’écris de ma biblio» permettra d’envoyer une carte postale à un être cher durant la semaine du 21 octobre.

Peu importe l’activité, il faut s’inscrire en nous contactant le 418 862-4252 ou en se rendant sur place.