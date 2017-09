L’automne à la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours de Trois-Pistoles

Des expositions, des animations, des ateliers, des heures du conte, des séances de tricot-jasette, des projections et même des plages réservées pour les jeux de société sont au menu d’ici la fin de l’année à la bibliothèque de Trois-Pistoles pour contrer la morosité de l’automne.

Deux conférences «Ouverture sur le monde», portant sur les différentes cultures et les expériences de voyage sont prévues les 28 et 29 septembre.Vanessa Serrano entretiendra les spectateurs à propos de son Espagne natale, plus particulièrement de sa diversité culturelle le 28 septembre à 18 h 30. Le 29 septembre à la même heure, ce sera au tour de Jocelyne Brisebois de présenter sa passion pour la vie nordique et ses terres éloignées.

Le 26 octobre de 13 h à 16 h se déroulera une conférence sur la peinture et l’écriture avec Véronique Rioux, artiste peintre. Les thèmes proposés tourneront autour de l’amour, la joie et le bonheur.

Une initiation au dessin d’animaux aura lieu le 10 novembre à 18 h 30. Fort de son bagage de naturaliste, Alexandre April saura vous guider lors de cet atelier. Les places étant limitées pour ces ateliers, il est primordial de s’inscrire en composant le 418-851-2374.

POUR LES TOUT-PETITS

Une heure du conte spécial Halloween avec Marie-Libellule se déroulera le 27 octobre à 18 h 30. L’heure du conte spécial Noël, toujours avec Marie-Libellule aura lieu le 1er décembre à 18 h 30. De plus, le 8 décembre à 18 h 30, les courts-métrages du Ciné-Club ONF «Premier cadeau du Père Noël» et «L’hiver de Léon» seront projetés.

CLUB DE LECTURE

Outre ces animations, un club de lecture pour les adultes est actuellement offert les premiers mercredis du mois dès 14 h. Ouvert à tous et gratuit, c’est l’occasion de s’entretenir de vos lectures préférées avec d’autres passionnés de littérature.

TRICOT-JASETTE

Amateurs de tricot et crochet seront heureux d’apprendre le retour des ateliers tricot-jasette où les discussions se font au rythme des mailles des participantes. Présentée les lundis 18 septembre, 2, 16 et 30 octobre, 13 et 27 novembre ainsi que le 11 décembre, de 13 h 30 à 15 h 30, cette activité mobilise toute personne ayant un projet de tricot ou de crochet à venir y travailler en présence des autres passionnés de ce savoir-faire ancestral. Il suffit de se présenter sur place avec son matériel.

JEUX DE SOCIÉTÉ

En tout temps, il est possible d’emprunter et de jouer sur place à des jeux de société à deux joueurs ou encore faire un casse-tête. Le moment fort est le 2e vendredi du mois puisqu’il sera possible de se réunir et de jouer avec les jeux offerts sur place. Il est également possible d’apporter vos propres jeux pour s’amuser en gang dans cette plage horaire. Toutes ces activités sont gratuites.