Ateliers de théâtre au Témiscouata

Dans le cadre du projet Buffet Théâtre, le BeauLieu Culturel du Témiscouata offre trois ateliers hebdomadaires ainsi que des ateliers d’improvisation à partir du mois d’octobre.

Les ateliers du Buffet Théâtre ont pour but d’élargir l’offre théâtrale au Témiscouata en offrant à la population à partir de 8 ans, l’opportunité d’accéder, d’explorer et de comprendre les arts dramatiques. Les inscriptions sont obligatoires et devront être complétées d’ici le 24 octobre.

Un atelier pour enfant avec David Lord propose vingt séances au BeauLieu Culturel offertes aux enfants âgés de 8 à 12 ans, les mardis soir de 18 h à 19 h et débute le 3 octobre. Offert à la population âgée de 12 à 99 ans, dès le 1er octobre, les dimanches de 13 h à 16 h au BeauLieu Culturel, l’atelier d’initiation aux arts dramatiques avec Fanny Pilon éveille et sensibilise les participants aux différents mécanismes de l’interprétation par des jeux exploratoires de scènes choisies et des exercices individuels avec en fin de parcours la production d’un spectacle. L’Atelier Théâtre en Courtepointe avec Benoit Cyr est une œuvre en soi offerte aux personnes âgées de 16 à 99 ans, les dimanches de 13 h à 16 h à l’École d’Auclair, à partir du 1er octobre.

De plus, la population est invitée à découvrir l’improvisation gratuitement au BeauLieu Culturel en participant à des exercices de réchauffement avec les membres de la Ligue d’improvisation du Témiscouata, dès 18 h 30 jusqu’à 20 h, les 13 et 27 octobre, les 10 et 17 novembre, le 8 décembre et le 26 janvier 2018. À 20 h, après chacun des matchs préparatoires, suivra le match régulier de la LIT. Le cout d’entrée est de 3$. De plus, la LIT offrira un après-midi d’atelier gratuit pour tous, le samedi 21 octobre, de 13 h à 16 h.

Pour plus d’information ou pour vous inscrire contactez le BeauLieu Culturel du Témiscouata à info@blct.ca ou au 418 899-2528, poste 302.