«Toutes les poupées ne pleurent pas», mais gagnent un prix national

Le court-métrage du réalisateur Frédérick Tremblay, diplômé de l’École des métiers du cinéma et de la vidéo du Cégep de Rivière-du-Loup (ÉMCV), a remporté le Grand prix de la compétition nationale au Festival du cinéma de la Ville de Québec le 20 septembre.

Cette œuvre, intitulée «Toutes les poupées ne pleurent pas» a été tournée à Pohénégamook dans les studios d’Artefact. Il s’agit d’un film sans dialogue d’une durée de 20 minutes, réalisé avec une technique d’animation image par image (stopmotion). Pierre Lesage de l’ÉMCV a travaillé sur ce projet en tant que producteur avec Frédérick Tremblay.

«La production de ce film s’est déroulée sur quatre ans. On compte deux ans de scénarisation, un an pour la création des nombreux accessoires en papier et un an pour le tournage et le montage», explique M. Lesage. Le film peut aussi compter sur une bande sonore créée de A à Z sur mesure.

«Les efforts et le travail de Frédérick ont été récompensés. Il a passé quatre ans de sa vie à penser et à réaliser ce film. Quand je l’ai eu dans ma classe comme étudiant, je m’étais dit ‘’ Il va aller loin’’. Il avait le sens de l’animation et du cinéma, très axé sur l’image et tout en simplicité», raconte son enseignant à l’ÉMCV. Le court-métrage ne repose que sur sa qualité cinématographique, puisque les personnages ne présentent pas d’émotion, et il n’y a aucun dialogue.

Il raconte l’histoire d’un homme et d’une femme qui travaillent ensemble sur un film d’animation. Lui anime la nuit, elle fabrique et répare les accessoires le jour. En coulisse, derrière le décor, une femme attend son entrée en scène. Il s’agit d’une réflexion philosophie à propos du pouvoir que nous avons sur notre propre vie, résume Pierre Lesage.

Coproduit par La Bande Vidéo, «Toutes les poupées ne pleurent pas» a bénéficié également, durant son tournage, du soutien de l’École des métiers du cinéma et de la vidéo du Cégep de Rivière-du-Loup.

Le film voyagera au Japon en novembre. Il devrait aussi être présenté en Europe de l’est au cours des mois à venir.

