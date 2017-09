Les Projections Cinédit au cinéma Princesse pour une 2e année

Le cinéma Princesse de Rivière-du-Loup, qui fête son 100e anniversaire cette année, recevra trois films documentaires de la programmation automnale des Projections Cinédit.

«Le Silence de Lawrence», de Guillaume Lévesque, réalisateur et artisan en arts médiatiques de la région, sera le film qui partira le bal, lundi le 25 septembre dès 19 h30. Une période de discussion est prévue à la fin de la projection pour échanger avec le réalisateur qui sera sur place.

Ce film dresse le portrait de l’auteur-compositeur-interprète que fût Lawrence Lepage, accompagnateur de plusieurs artistes renommés des années 60. Véritable virtuose à la guitare, il fait sa marque dans la chanson québécoise à l’époque des boites à chansons aux côtés de Gilles Vigneault, Claude Léveillé, Tex Lecor et Raymond Lévesque. Il quitte la ville à un moment pour se ressourcer à Nazareth, près de Rimouski, où il vit en équilibre avec la nature. Le réalisateur cherche à comprendre les raisons qui ont poussés ce poète de la terre à choisir l’exil dans sa forêt aux projecteurs de la scène.

Les deux autres films documentaires présentés durant l’automne seront «Le Théâtre de la vie» de Peter Svatek, le 23 octobre, et «BGL de fantaisie» de Benjamin Hogue, le 27 novembre. «Le Théâtre de la vie» présente les liens remarquables qui se forgent entre les plus grands chefs de la haute gastronomie mondiale et les groupes les plus défavorisés de la ville n’ayant nulle part d’autre où aller. Il donne un visage humain à un puissant message de justice sociale tout en sensibilisant aux énormes conséquences environnementales du gaspillage alimentaire.

Jasmin Bilodeau, Sébastien Giguère et Nicolas Laverdière se sont rencontrés lorsqu’ils étaient étudiants en arts visuels à l’Université Laval. Et après vingt ans de carrière sous le nom BGL, qui n’ont rien entamé de leur amitié, leur carrière a proprement décollé en 2015. Fait de matériaux et d’objets de récupération, leur art de «bricoleurs intellectuels» prend en effet d’assaut les rues de Toronto et de Montréal dans d’imposantes œuvres d’art public et représente même le pays à la 56e Biennale de Venise avec leur projet Canadissimo. Alors qu’ils vivent cette année de réussite exceptionnelle, Benjamin Hogue les a suivis et nous présente dans la tradition du direct le parcours, l’œuvre et le quotidien de ce trio d’artistes. Le réalisateur Benjamin Hogue et Nicolas Leverdière, un des membres du collectif, seront présents lors de la projection à Rivière-du-Loup.

Les billets sont en vente à la porte du cinéma Princesse, le soir-même des projections.