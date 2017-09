La mère de Maripier Morin dévoile des potins à Éric Salvail

Voir la galerie de photos

Lors du passage de Maripier Morin à l’émission d’Éric Salvail En mode Salvail diffusée sur les ondes de V le 21 septembre, le public a pu voir un extrait d’une entrevue humoristique réalisée avec sa mère, Marie-Claude Fortin de Rivière-du-Loup.

Elle y raconte plusieurs anecdotes concernant sa fille lors du segment intitulé «Le temps d’un sundae avec la mère de Maripier Morin». Le but de l’animateur Éric Salvail était bien entendu d’apprendre le plus de potins croustillants sur l’animatrice et chroniqueuse. Il s’est heurté à son ton pince sans-rire et à son grand sens de la répartie.

Elle a entre autres raconté quelques anecdotes, et a souligné qu’elle suivait les journaux à potins comme tout le monde pour en apprendre davantage sur le mariage de sa fille avec le joueur de hockey Brandon Prust.

Marie-Claude Fortin aussi raconté une anecdote sur sa fille, alors qu’elle était âgée de trois ans. Elle a dû la rattraper alors qu’elle s’était sauvée de la maison en emportant une «valise de bobettes». «La pomme n’est pas tombée loin de l’arbre, vous êtes dont ben drôle, vous dans la vie», réalise-t-il, en terminant l’entrevue. Éric Salvail a avoué être tombé en amour avec elle.

Maintenant connue à travers le Québec pour ses implications d’animatrice et de chroniqueuse à la télé, Maripier Morin a participé à l’émission d’Éric Salvail pour discuter à propos de son mariage avec Brandon Prust et son rôle dans le prochain film de Denys Arcand, «Le triomphe de l’argent».