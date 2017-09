Trois-Pistoles reçoit un concert de la 10e Route d’Artistes

L’auteur-compositeur-interprète Olivier Bélisle sera en spectacle à la microbrasserie le Caveau de Trois-Pistoles le 20 septembre à 19 h 30 dans le cadre de la 10e tournée de Route d’Artistes dans l’est du Québec.

Seul avec sa guitare et un micro, Olivier Bélisle présentera un spectacle intime. Il offrira un concert folk de manière spontanée et imprévisible. Avec des textes bien ficelés et des mélodies qui apaisent les âmes agitées, Olivier est le coup de coeur de la tournée d'automne qui saura charmer son public acquis tout comme ses nouveaux fans. Il s’est entre autres fait connaître en tant que guitariste au sein des formations Canailles et Coyote Bill avec lesquelles il a tourné au Canada et en Europe. Récipiendaire de plusieurs prix aux Francouvertes et au Coup de cœur francophone, il s’est aussi fait remarquer aux résidences d’écriture de Petite-Vallée et aux Rencontres qui Chantent à Victoria en Colombie- Britannique.