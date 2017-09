Martin Matte au Centre Premier Tech en juin

L'humoriste et acteur bien connu des Québécois Martin Matte sera en spectacle le 14 juin prochain au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup dès 20 h, après sept ans d'absence de la scène.

Martin Matte est enfin de retour avec son troisième spectacle solo intitulé «Eh la la..!». Toujours provocateur, mais non moins chaleureux et humain, l’auteur aguerri de la légendaire série «Les beaux malaises» réserve des émotions de toutes les couleurs. Il avait écrit son dernier spectacle solo «Condamné à l'excellence» en 2007 et s'est consacré à la télévision par la suite.

Fin observateur de ce qui l’entoure, il signe les textes de «Eh la la...!» avec le fidèle François Avard, bénéficiant aussi de la complicité du public alors qu’il rodait le contenu dans quelques villes québécoises.

Les billets sont disponibles dès maintenant auprès de Rivière-du-Loup en spectacle au www.rdlenspectacles.com et au 85, rue Sainte-Anne à Rivière-du-Loup.