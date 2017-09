Les Journées de la culture à la Vieille Gare de Rivière-Bleue

La Vieille Gare de Rivière-Bleue, située au 85, rue St-Joseph Nord invite les citoyens à ses deux journées d’activités de confection de savon et le tricot dans le cadre des Journées de la culture.

Le 30 septembre, les visiteurs pourront apprendre à faire du savon maison avec Linda Couture. En matinée, à 10 h, il y aura une démonstration suivie en après-midi, à 14 h, d’un atelier de fabrication. L’inscription est obligatoire et des frais de 5$ sont rattachés à cet atelier.

Le 1er octobre, à 13 h, le Cercle des Fermières invite la population à venir tricoter son foulard. Cette invitation s’adresse aux femmes et aux hommes de tout âge de niveau débutant ou intermédiaire. Le matériel nécessaire à la réalisation du foulard (broches et laine) sera fourni. Cette activité est gratuite, mais une inscription serait appréciée. Ce sera aussi l’occasion de mieux connaitre le Cercle des Fermières et de participer à leurs activités de cet automne. Pour plus d’informations, composez le 419-893-2219.