Charlot l’immortel pour les 100 ans du Cinéma Princesse

Collaboration spéciale : Lydia Barnabé-Roy

Ce vendredi 15 septembre à 11 h au Cinéma Princesse a eu lieu l’inauguration d’une sculpture-banc du personnage de Charlie Chaplin. Comme pour les films en famille du dimanche, les propriétaires de cet édifice ont voulu faire un cadeau, un don aux gens de Rivière-du-Loup pour leur 100e anniversaire.

Ce banc public qui est offert aux citoyens n’est pas seulement un endroit pour s’asseoir. C’est une œuvre d’art. La base du banc est formée de roues dentelées représentant le dernier film de Charlot en tant que personnage principal : «Les temps modernes» portant sur l’industrialisation. Charlot, le personnage joué par Charlie Chaplin y est assis, directement devant le cinéma. Pourquoi une œuvre de Charlie plus grand que nature pour le cinéma de Rivière-du-Loup? Tout simplement parce que ce grand personnage connu de tous a développé l’histoire du cinéma mondialement.

Cette sculpture a été exécutée par Youri Blanchet de Rivière-du-Loup, enseignant en Arts au Cégep de cette même ville. Il a consacré tout son été à la réalisation de cette œuvre. Derrière cette création se cache au moins 300 heures de travail dont 40 pour la préparation et la recherche, puis autant pour le recouvrement de la tête de l’homme métallique seulement.

L’aspect le plus crucial a été la soudure de tiges pour façonner globalement la taille du personnage. En effet, tout devait être précis pour que la sculpture soit réaliste à Charlot. Trois semaines ont été nécessaires pour accomplir cette phase. De plus, chaque pièce de métal recouvrant ensuite ces tiges a pris entre trente minutes et une heure ou plus de fabrication, tout dépendant de leur complexité et soudées de l'intérieur, une véritable épreuve de patience.

Charlot est fait d’acier inoxydable avec un fini au jet de sable et est sculpté en facettes avec raison. L’artiste, grâce à cet effet visuel, a pu représenter le côté multi-talentueux de Chaplin qui était à la fois réalisateur, comédien, directeur photo, créateur de sa musique, etc.

Il est possible de revoir cet aspect sur le banc où l’on remarque des silhouettes de la sculpture dans différentes positions. De plus, un élément caractéristique de Charlot, sa canne, été différencié métalliquement du reste. Le reste du personnage est entièrement gris pour faire un contraste avec les autres composantes, mais aussi pour la sécurité des automobilistes passant sur la rue Lafontaine. En plein soleil, ceux-ci auraient pu être aveuglés, et aussi, il aurait été plus difficile à regarder. Également, la sculpture reprend la posture de Charlot dans ses films: mêmes angles du visages, position des épaules, pieds écartés.

Cette oeuvre de grande envergure trônera devant le Cinéma Princesse pour plusieurs années à venir, un legs de son 100e anniversaire.