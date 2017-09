Propulse ta voix de retour pour une 5e année

Le 5e concours de chant Propulse ta voix attend cette année encore 90 participants âgés de plus de 10 ans pour impressionner les juges Valérie Boivin, Priscillia Quirion, Jason Guerrette et Francis Gallant ainsi que les spectateurs au Camp musical St-Alexandre du 28 octobre au 12 novembre.

Éric Côté, organisateur de cet évènement culturel a lancé l’invitation tous les gens du KRTB, afin qu’ils participent ou assistent au concours. «Nous avons choisi, comme à notre habitude, des artistes qui ont de l’expérience et qui doivent avant tout être pédagogues pour guider les finalistes», a-t-il expliqué.

Le Camp musical St-Alexandre, partenaire depuis les tout débuts de ce concours, héberge les participants à prix modique et permet au comité organisateur d’avoir accès à une salle de spectacle à faible cout. «Propulse ta voix permet aux participants de voir le site du Camp sur plusieurs journées. On joint un volet pédagogie, au cœur de notre mission, et un volet touristique», complète le directeur du Camp, Mathieu Rivest.

Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska, souligne que cet évènement est une occasion pour les jeunes de montrer tout leur talent. «Ce concours permet d’élargir la mission du Camp musical et de faire rayonner tout le Kamouraska», a-t-il exprimé.

Les partenaires Olivier Kamouraska Chrysler et la Coop de Saint-Alexandre ont confirmé leur engagement financier afin de soutenir ce projet pour les trois prochaines années. La Caisse populaire des Champs et des bois et Base 132 de La Pocatière font partie de l’aventure cette année.

INSCRIPTIONS

La période d’inscription est débutée depuis le 11 septembre et se terminera le 22 octobre. Les premières auditions à l’aveugle, se déroulant sous le même principe que l’émission télévisée La Voix, se dérouleront les 28 et 29 octobre. Par la suite, les 40 participants retenus auront droit à des formations avec leur coach avant les quarts de finale du 11 novembre, les demi-finales et la finale qui auront lieu le 12 novembre.

JUGES

Jason Guerette et Valérie Boivin sont tous deux issus du concours Star Académie. Priscillia Quirion a pour sa part participé à la 3e présentation de La Voix. Francis Gallant est un professionnel du monde artistique qui roule sa bosse depuis plusieurs années. Il a participé cet été à la tournée avec les BB (Patrick et Ludovick Bourgeois) pour une 3e année.

Pour plus d’information : www.canalartistes.com.