Lancement de la 5e année d’activités pour Sparages

L’organisme culturel louperivois Sparages lancera sa programmation estivale le 16 septembre à 20h dans le cadre d’une soirée Cabaret KINO-Kerouac. L’organisme, qui célèbrera ses cinq ans en juin prochain, proposera à la population de la grande région de Rivière-du-Loup une longue liste d’activités culturelles variées au cours des prochains mois.

Le public sera invité à découvrir les soirées Slam, qui se tiennent tous les deuxièmes mardis de chaque mois au Café du Clocher de Rivière-du-Loup. Animées cette année par Louis Gagnon, les soirées compteront chaque soir huit slameurs. La scène du slam est ouverte à toute la population, les inscriptions sont toutefois obligatoires via la page Facebook Slam RDL. La première soirée se tient ce mardi 12 septembre à 20h.

La traditionnelle folie du Cabaret Kerouac sera ensuite jumelée au talent créatif des cinéastes locaux de KINO alors que les deux initiatives présenteront une soirée conjointe. Des projections de courts-métrages s’alterneront donc avec les numéros de musique, de lecture, de conte, de danse, de théâtre et autres formes d’art de toutes sortes. La soirée se tiendra comme à l’habitude à l’École de musique Alain-Caron. Les portes ouvrent à 19 h 30 et l’entrée est à contribution volontaire. Sparages profitera également de la soirée pour annoncer les évènements à venir au cours des prochains mois.

NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’assemblée générale annuelle des membres de l’organisme de juin dernier a mis en place le conseil d’administration pour l’année 2017-2018. Mélanie Langlais (présidente), David Ouellet (vice-président), Benoit Ouellet (trésorier), Marie-Hélène Harvey (secrétaire) et Anacha Rousseau (administratrice) ont tous été reconduits dans leur fonction. S’ajoutent à eux Maxime Varenne et Tommy Lavoie, deux acteurs très impliqués du milieu culturel louperivois. Sparages tient également à souligner l’exceptionnel travail accompli des deux administrateurs sortants, Niels de Sevin et Isabelle Gallard.