Les Grandes gueules à l’honneur en octobre

Dans un peu moins d’un mois, Trois-Pistoles s’animera à l’occasion du 21e Rendez-vous des Grandes gueules, un évènement culturel incontournables pour les conteurs au Québec. Les Basques et une partie du Bas-Saint-Laurent recevront une vingtaine d’artistes du Québec, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, de la France, de l’Afrique et de la Suisse du 3 au 8 octobre.

Après le 20e anniversaire en grande pompe de ce festival du conte l’an dernier, le Rendez-vous des Grandes gueules a dû relever le défi de tout remettre en marche, cette fois avec une programmation plus modeste, mais tout aussi riche. Les organisateurs peuvent toutefois pousser un soupir de soulagement, le Conseil des arts et des lettres a renouvelé sa contribution au festival pour les quatre prochaines années.

Ainsi, le Rendez-vous des Grandes gueules se divise en deux phases, soit le volet pistolois, qui comprend tous les spectacles sur le territoire de Trois-Pistoles, et le Rendez-vous s’épivarde, qui se rendra dans 15 localités du Bas-Saint-Laurent, dont L’Isle-Verte, Kamouraska, Saint-Clément, Saint-Cyprien, Saint-Simon et Témiscouata-sur-le-Lac.

«Le spectacle de clôture du dimanche soir intitulé ‘’Western, une quête toujours plus à l’ouest’’ est à ne pas manquer à la Forge à Bérubé à 20h», souligne Maurice Vaney, fondateur et directeur artistique du Rendez-vous des Grandes gueules. Il mettra en vedette François Lavallée et Achille Grimaud qui se livreront à la quête de l’Ouest, la ruée vers l’or.

Vendredi et samedi soir, les spectateurs pourront assister à deux soirées collectives avec la participation d’une demi-douzaine de conteurs d’horizons et de styles différents à chaque présentation à la Forge à Bérubé.

Le Rendez-vous des Grandes gueules peut en plus compter sur la présence de Danielle Brabant, Ladji Diallo, Jean-Jacques Frida, Catherine Gaillard, Odile Gallant, Claude Hamel, Michel Hidenoch, Cédric Landry, Mafane, Jean-Marc Massie, Luigi Rignanese, Brigitte Therrien, Olivier Turcotte et Dan Yashinsky. À noter que le concours de la plus grande menterie, un classique du festival, est aussi prévu à l’horaire le 8 octobre à 11h à la Forge à Bérubé.

Deux nouveautés ont été ajoutées à la programmation cette année, soit le livre vivant à la Maison du notaire de Trois-Pistoles le jeudi 5 octobre dès 15h30 et l’écrivain public qui se trouvera à plusieurs endroits public de la ville toute la fin de semaine. Le premier permettra à des personnalités entrepreneuriales de partager leur récit de vie, alors que l’écrivain compilera la mémoire vivante et les anecdotes pistoloises des visiteurs.

Notons que les soirées seront cette année animées par deux artistes de la région, soit Marilie Bilodeau et Jean-Maxime Lévesque. Ils succèdent à Michel Leblond qui a assuré ce rôle pendant 20 ans.

Tous les détails concernant l’horaire, le prix des billets, les points de vente et les spectacles sont disponibles au www.compagnonspatrimoine.com.