Rivière-du-Loup en spectacles présente des chiffres très intéressants

À commencer par un troisième surplus financier, la corporation Rivière-du-Loup en spectacles a présenté des chiffres très intéressants lors d’une assemblée publique d’information tenue le 31 aout en soirée.

L’organisme de diffusion culturelle a donc connu une troisième année consécutive avec un surplus financier, soit de 53 589 $ pour la saison 2016-2017. Selon les états financiers vérifiés par la firme Malette, les revenus ont été de 1 463 890 $, dont 1 286 053 $ (88 %) de façon autonome. Rivière-du-Loup en spectacles a reçu en subventions récurrentes 87 000 $ de la part du gouvernement du Québec, 30 000 $ de celui du Canada et 35 000 $ de la Ville de Rivière-du-Loup.

67 500 PERSONNES

Entre juillet 2016 et juin 2017, la corporation a présenté 84 spectacles professionnels pour 30 225 spectateurs, été le théâtre de 34 activités de location (école de danse, Harmonie de Rivière-du-Loup, évènements scolaires, etc) pour 17 892 personnes et tenu 69 activités de développement (rencontres avant des spectacles, visites de jeunes, etc) avec un total de 19 324 individus.

«Nous nous sommes surpassés mais la population était au rendez-vous. Il s’agit de la plus belle récompense et du plus beau geste d’appréciation du public pour un diffuseur», a fait remarquer Pierre Lévesque, directeur général de Rivière-du-Loup en spectacles.

L’année 2016-2017 a été marquée par des projets importants. Il y a d’abord eu la construction de l’Espace des Grands Rendez-vous Berger, puis les festivités du 50e anniversaire du Centre culturel et finalement la création d’un nouveau site web adapté aux nouvelles technologies, autant accessible pour les ordinateurs, les tablettes que les téléphones intelligents.

DES GENS DÉVOUÉS

Rivière-du-Loup en spectacles s’occupe de plusieurs évènements culturels sur différentes scènes. Outre les spectacles présentés au Centre culturel Berger, on pense aux activités du Cabaret des mauvaises habitudes à la Maison de la Culture, aux Soirées Juste pour rire, aux Mercredis Show de la Goélette, à la Fête du Canada, la gestion des spectacles qui ont lieu au Centre Premier Tech et les Show de garage au Centre culturel Berger.

Pour que tout cela soit possible, il y a bien sûr des gens dévoués dont environ 75 bénévoles qui réalisent ensemble pas moins de 5 369 heures de bénévolat que l’on peut évaluer à 60 400 $ au salaire minimum. Rivière-du-Loup en spectacles peut aussi compter sur une équipe de 20 techniciens à temps partiels, quatre personnes occasionnelles à la billetterie et huit employés permanents.

Parmi ces personnes qui ont à cœur le volet culturel de la ville louperivoise, on note les membres du conseil d’administration. Gaétan St-Pierre a été reporté à la présidence pour une dixième année. Le vice-président est Louis Vallière et la secrétaire trésorière, Caroline Mailloux. Les autres membres du CA sont David Guimont, Michel Rouleau, Christian Pomerleau, Mario Bastille, Julie Martin et David Lemelin.