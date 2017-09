Un nouvel organisme de diffusion de cinéma d’auteurs à Rivière-du-Loup

Le comité organisateur du Festival Vues dans la tête de… a confirmé dernièrement le retour du rendez-vous cinéphile hivernal qui se déroulera du 8 au 11 février 2018. Un organisme autonome a d’ailleurs été créé pour optimiser le fonctionnement et la pérennité de l’événement et des activités louperiviennes de diffusion en cinéma d’auteurs.

C’est sous le nom de Vues dans la tête de Rivière-du-Loup que cet organisme, dédié à la diffusion professionnelle, à la création et à la formation, poursuivra ses activités de gestion du festival Vues dans la tête de … et des Projections Cinédit.

Le nouveau conseil d’administration est composé, à la présidence, André Gobeil, directeur de la Formation continue du Cégep de Rivière-du-Loup, à la vice-présidence, Alex Ann Villeneuve Simard, d’Espace Centre-Ville, à la trésorerie-secrétariat, Alexandra Cloutier de la Ville de Rivière-du-Loup et aux postes d’administrateurs, Mélanie Milot, de la MRC de Rivière-du-Loup, Simon Croz, de Wazoom Studio et Manolya Tükeli, du département de Gestion et intervention du loisir du Cégep de Rivière-du-Loup.

FESTIVAL À QUATRE VOLETS

Pour sa 6e édition, l’évènement souhaite toujours offrir une programmation d’activités déployées en quatre volets. Ainsi, une carte blanche proposée à un réalisateur ou une réalisatrice québécois(e) est depuis les débuts la colonne vertébrale du Festival. Un volet concours de courts-métrages panquébécois et un concours de créations locales, sur la mise en valeur du patrimoine, permettront d’apprécier, de soutenir et de développer la relève cinématographique régionale et provinciale. Finalement, le volet formation, composé de discussions, classes de maître, table ronde et ateliers, consolidera l’échange et le partage d’expertises professionnelles de nos invités.

PROJECTIONS CINÉDIT

La programmation automnale en documentaires et courts-métrages québécois et internationaux des projections Cinédit sera connue sous peu et se déroulera au Cinéma Princesse de Rivière-du-Loup. Les cinéphiles pourront échanger avec les réalisateurs qui seront parfois présents aux soirées de projections. Des classes de maître ouvertes au public seront offertes gratuitement, au lendemain des projections.

Vous pouvez, dès aujourd’hui, consulter le site WEB www.vuesrdl.com ou la page Facebook pour tout savoir sur les appels de concours à venir, les annonces concernant le festival et pour vous inscrire comme bénévole à la 6e édition.