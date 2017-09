Projection de «Le règne du jour» à la Forge à Bérubé

La Commission Jeunesse des Basques et le Ciné-club ONF vous invitent le 6 septembre prochain à la Forge à Bérubé, pour la projection du long métrage Le règne du jour de Pierre Perrault.

La projection se fera en présence de Rino Bélanger de la Société d'histoire et de généalogie de Trois-Pistoles (SHGTP) qui s'entretiendra avec le public pendant la soirée.

Le règne du jour est un documentaire qui suit le couple Tremblay de l'Isle-aux-Coudres dans son périple en France à la recherche des ancêtres d'Alexis. On reconnaît les personnages de Pierre Perrault, choisis pour leur richesse intérieure et leur foi en certaines valeurs.

Laissez-vous happer par les différents accents français, tant de nos ancêtres que de nos cousins Français et partez, vous aussi, à la découverte du pays de vos ancêtres. L’entrée est gratuite. C’est un rendez-vous à ne pas manquer le mercredi 6 septembre dès 19h30 à la Forge à Bérubé. Ouverture des portes à 19h. Service de bar sur place.

Cette présentation est possible grâce à la collaboration de la Ville de Trois-Pistoles, de la Commission culturelle des Basques, des Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles et de la Société d’histoire et de généalogie de Trois-Pistoles.

Retrouvez la programmation complète du Ciné-Club de Trois-Pistoles sur le site Facebook de la Commission jeunesse des Basques.