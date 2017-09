Le Festival d’accordéon de Dégelis comble les attentes

Une trentaine de participants provenant de Montréal jusqu’à la Gaspésie et plus de 400 spectateurs pour la fin de semaine, c’est le bilan positif de la quatrième édition du Festival provincial d’accordéon de Dégelis qui a eu lieu les 5 et 6 aout dernier.

Les amateurs de musique traditionnelle ont donc été comblés. «Le Conseil des Chevaliers de Colomb 10068 de Dégelis remercie tous les commanditaires qui ont supporté le quatrième Festival provincial d’accordéon de Dégelis ainsi que les personnes de toute la région qui ont été présentes. Ce fut un grand succès. Merci également aux membres de l’équipe qui ont travaillé à cette réussite», a mentionné Camille Ouellet, coordonnateur de l’évènement.

En plus de rassembler des accordéonistes professionnels et amateurs, le comité organisateur s’est donné comme objectif de faire connaitre cet instrument qui nous vient de la France mais adapté au fil des ans au besoin des musiciens québécois. «C’est sûr que le Festival provincial d’accordéon de Dégelis sera de retour l’an prochain», a conclu M. Ouellet.