L’Art Dehors présente ses festivités

L’Association des Arts du Témiscouata vous convie les 2 et 3 septembre aux festivités de L’Art Dehors, qui auront lieu à l’Écosite de la tête du lac Témiscouata, situé au 140 route 232, à Saint-Cyprien.

On retrouvera sur place : exposition d’œuvres d’art en forêt, création en direct sur la plage, ateliers artistiques participatifs, kiosques d’artisans locaux, restauration, bar sans alcool, musique et autres surprises.

L’Art Dehors est un projet biannuel qui veut favoriser le développement culturel en organisant des évènements artistiques extérieurs pour promouvoir notre merveilleux territoire et s’en inspirer. Ces donc dans cette optique que plusieurs artistes installeront leurs œuvres directement dans les arbres pour donner une exposition incrustée dans la nature et donner vie au sentier de l’éco-site.

Les visiteurs pourront aussi participer à l’exposition lors d’ateliers d’art éphémère sur la plage tout au long de la fin de semaine. Vous êtes artistes? Vous voudriez apporter des œuvres? Il est toujours temps en contactant le 418-899-0203.

Samedi, un atelier de dessin est prévu de 14 h à 17 h avec l’artiste Francine Viel ainsi qu’une activité de tressage de capteur de rêve dans les arbres avec la Farfaderie de 10 h à midi. Aussi en soirée, l’éco-site aura la chance d’accueillir Daniel Harvey, chansonnier, pour animer un feu festif.

Dimanche, un atelier de mosaïque débutera vers 13 h avec l’artiste Joane Michaud; seulement 10 places seront disponibles jusqu’à 16 h. Elle exposera aussi plusieurs de ces vitraux dans la forêt.

Les personnes présentes à l’évènement pourront aussi participer à un encan chinois. En effet, quatre membres de l’association ont donné des œuvres pour aider au financement des activités. Le principe de l’encan chinois est que les gens achètent des coupons, à 1 $, et les déposent dans le bocal correspondant à l’œuvre voulue. Le tirage des gagnants se fera au Salon des Artistes et Artisans du Témiscouata qui aura lieu, cette année, du 9 au 12 novembre à la salle communautaire de Dégelis. Les artistes donateurs sont nul autre que Francine Viel, Bill Bouchard, Fabienne Gingras et Danyele Bélanger.

Les kiosques de vente d’artisanat seront ouverts samedi et dimanche de 10 h à 16 h. Vous pourrez découvrir plusieurs artistes régionaux : Coudonc, couturière de Trois-Pistoles; La Farfaderie, couturière du Jall; France Gagnon, peintre sur matériaux mixtes de Sainte-Rita.

L’admission est à 2,50 $. Tout cela est rendu possible grâce à la MRC de Témiscouata et à l’Éco-site de la tête du Lac Témiscouata.