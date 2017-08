Portraits du patrimoine termine sa tournée à Sainte-Rita

L’exposition photographique extérieure grand format Empreinte verticale et les films La tradition orale et Les patinoires extérieures se sont promenés d’une municipalité à l’autre cet été sous l’appellation Portraits du patrimoine. La tournée fera un dernier arrêt à Sainte-Rita le 31 août prochain. Toute la population est bienvenue aux deux activités.

Portraits du patrimoine est née du besoin de présenter les témoins de notre mémoire collective. Ces témoins, des citoyens des Basques, ont laissé une équipe formée par Les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles capter leurs paroles sur des sujets comme les traditions orales, les conteurs, les personnages mythiques, les parlures du coin, mais aussi des sujets comme les patinoires extérieures, leur fabrication, les activités qu’on y tenait, etc.

Les données recueillies auprès d’une soixantaine de personnes du territoire ont été mises en valeur par Karine Vincent et KDF Média par le biais de moyens métrages; Gabrielle Rousseau et Valérie Lavoie photographes par le biais de l’exposition Empreinte verticale, ainsi que par le Bruit des plumes et leurs chroniques Raconte-moi Les Basques du journal Le Mouton noir. Trois projections spéciales seront faites à Saint-Éloi le 30 août à 19h30, à Saint-Médard le 16 septembre à19h et à Saint-Simon le 17 septembre à 19h.

Pour plus d’information, composez le 418-851-3206, poste 3134.

VERNISSAGE

L’exposition Empreinte verticale et une rencontre avec les photographes auront lieu à 17 h le 31 août, au terrain municipal de Sainte-Rita devant la patinoire. L’exposition extérieure d’Empreinte verticale aura lieu du 28 août au 9 octobre 2017.

PROJECTION DE FILMS

Les films La tradition orale et Les patinoires extérieures, suivi de café de la parole seront projetés à 19 h le 31 août, à la Biblioritoise de Sainte-Rita.