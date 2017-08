Une fin de semaine bien remplie à la Halte Lacustre

Développement St-Godard vous invite à une autre fin de semaine remplie d’activités pour toute la famille à la Halte Lacustre du Grand Lac Squatec, située au 331 Rang du Lac à Lejeune.

FIN DE SEMAINE DES PERSÉIDES

Dès le coucher du soleil, le 11 août, vous pourrez admirer le ciel et ses phénomènes astraux avec Sylvain Lacroix, expert en astronomie. Cette activité gratuite est prévue vendredi soir sera remise au 12 août en cas de mauvaise température. La réservation est obligatoire.

RANDONNÉE DES AÎNÉS

Une randonnée accompagnée de guides et adaptée au rythme des ainés aura lieu le vendredi 11 août de 13h à 15h. La Halte Lacustre offre un sentier de 1,5 km et 7 sites de pique-nique avec aires de feu et panneaux d’interprétation faunique en bordure du Grand Lac Squatec. La réservation est obligatoire au 418-899-0203.

5 À 7 MUSICAL AVEC CORDAPHONE

Cordaphone met à l'avant plan le dulcimer des Appalaches de ses origines à aujourd’hui. C’est donc dès 17h que vous pourrez écouter les mélodies médiévales et populaires de ce trio composé de Michel Dufour à la mandoline et au violon, Sylvain Lacroix au dulcimer et Mario Paquet au tambour. L’entrée est gratuite et il y aura restauration sur place.

SPECTACLE DE MARC BÉLANGER

Marc Bélanger, auteur-compositeur-interprète originaire de Trois-Pistoles, et habitant maintenant St-Paul-de-la-Croix, présente un spectacle aux accents folk-acoustique-grunge avec des thèmes inspirés par sa terre natale, le samedi 12 août à 19h. Ses textes souvent engagés, parfois émouvants, décrivent l'univers du compositeur, alors qu’il revisite les chansons de ses deux albums précédents (Verseurs d'Eau et la Quête) ainsi que quelques reprises de chansons qui l'ont inspiré durant son parcours. Pour plus d’information consultez le www.marcbelanger.bandcamp.com.

Pour inscription et information, composez le 418-899-0203 ou écrivez à lejeunearchet@yahoo.ca. Suivez la programmation complète sur le Facebook de Développement St-Godard ou au www.saintgodard.com.

La corporation Développement St-Godard de Lejeune fondée en 2008, est un organisme à but non-lucratif visant à promouvoir des activités aidant au développement du village de Lejeune et la mise en valeur d'échanges culturels Jallois et Témiscouatains.