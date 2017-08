Le théâtre de retour à la Cour de circuit de L’Isle-Verte

À la demande générale, le Théâtre populaire de L’Isle-Verte revient sur la scène de la Cour de circuit de L’Isle-Verte, les 11, 12 et 13 aout prochain, avec la présentation de l’excellente pièce de Maurice Dumas, Le procès de Marie-Rose Bellefeuille, dans une mise en scène de Sylvie Grandmaison.

«Nous sommes extrêmement heureux que le théâtre revive à la Cour de circuit», a indiqué le président de la Fondation du patrimoine de L’Isle-Verte, Marcel Lévesque. Comme la Cour de circuit est un ancien palais de justice, la forme de pièce-procès lui convient parfaitement. Le public est près de l’action, les comédiens sont excellents, bref on s’attend à trois magnifiques soirées», a-t-il ajouté.

Dans cette comédie, dont l’action se déroule en 1936, la belle Marie-Rose Bellefeuille (Vicky Dumont) est accusée d’avoir incendié la maison de son mari Alphonse Desbiens (Denis Dumont), qui lui réclame la somme de 1 000 $. Défileront à titre de témoins pas moins de six personnages aussi colorés et différents, allant de l’idiot du village à un mystérieux étranger, qui seront tour à tour interrogés par le procureur défendeur Roger Lizotte (Paul Fortier) et le procureur demandeur Benoît Blanchet (Stéphane Bernardon). La distribution est complétée par Denis Dubé, Michel Bélanger, Jocelyne Michaud, Alain Chaloux, Christian Morin et Jean-François Racine.

Du rire, du drame, des disputes, des larmes. Plaisir garanti. Les spectateurs agiront même à titre de jury puisqu’ils seront invités à décider de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusée.

Un classique à ne pas manquer. Procurez-vous vos billets rapidement, ils s’envolent comme des petits pains chauds. Ils sont disponibles au Marché des Îles ou au guichet virtuel lepointdevente.com. On peut également réserver au 418-898-3000. Ces soirées sont possibles grâce à la contribution de Jean D’Amour, député-ministre de Rivière-du-Loup–Témiscouata et des Tourbières Ouellet.