De la grande visite au Festival de la P’tite Laine de Rivière-du-Loup

Pour une troisième année consécutive, le Festival de la P'tite laine est de retour au Bas Saint-Laurent et se tiendra les 9 et 10 septembre prochain au Centre des congrès de l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup situé au 311, boul. de l’Hôtel-de-Ville Ouest.

Le Festival regroupera près de 50 exposants (éleveurs d'animaux à fibres, commerçants, transformateurs, artistes et artisans de la fibre). Les passionnés de la fibre pourront aussi assister à des ateliers créatifs et des démonstrations de techniques.

Pour souligner la 3e édition du Festival, plusieurs activités sont prévues :

Conférence de Julie Asselin, teinturière québécoise de renommée internationale. Sa conférence portera sur les différentes fibres et la construction des fils pour une utilisation optimale, sur la combinaison gagnante des couleurs pour les projets de création, sur l’influence des couleurs sur la santé et l’environnement et sur le choix des fils qui sauront nourrir la créativité

Lancement du Kal Festival 2017

Séance de signature du livre Fleuve Saint-Laurent : une collection de patrons de tricot, par la designer Marie-Christine Lévesque

Fil-o-thon organisé par madame Sylvie Deschênes, de l’atelier Du Fil à retordre.

De plus, le Festival de la P’tite laine accueillera une exposition d’illustrations de Katrinn Pelletier, artiste-illustratrice. Elle a travaillé entre autres pour Laroche Posay Canada, L’Oréal Paris, Cacharel et gagné les prix Lux au Québec et Appied Arts au Canada.

Pour information et inscription aux ateliers, consultez le www.festivalptitelaine.com