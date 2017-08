Le mois d’août à la Forge à Bérubé

Pour la fin de l’été, la Forge à Bérubé offre une programmation bien remplie pour le mois d’août avec des activités pour tous les goûts.

La Ligue d’improvisation des Basques présente un match d’improvisation régulier avec des improvisateurs locaux de tous les âge, le jeudi 10 août à 19 h 30. Les billets seront en vente sur place.

SAMEDIS DE CONTER

La prochaine soirée des Samedis de conter aura exceptionnellement lieu le vendredi 11 août au Parc national du Lac-Témiscouata en compagnie de Denis Gadoury. Dès 19h30, le conteur aux mille et une histoires partagera ses récits et sa façon traditionnelle de faire vivre l’histoire. Son spectacle intitulé «Le Bonhomme Misère» sera teinté de son parcours à travers le Québec, les Territoires-du-Nord-Ouest et le Manitoba.

Rendez-vous à l’entrée principale, c’est-à-dire par Squatec, au Centre de découverte et de services de l’Anse-à-William, à l’amphithéâtre extérieur. En cas de pluie, l’activité se déroulera à l’intérieur. L’activité est gratuite pour tous.

RENDEZ-VOUS DES GRANDES GUEULES 2017

À l'occasion du Rendez-vous des Grandes Gueules, le Festival de contes et récits de la francophonie de Trois-Pistoles, qui aura lieu du 3 au 8 octobre prochains, a déjà mis en vente ses billets en ligne.

En nouveauté cette année, un Grand forfait festival donnant accès aux 13 spectacles, en plus de deux consommations gratuites. Un prix étudiant incluant aussi l’entrée pour tous les spectacles et deux consommations gratuites est disponible. La présentation d’une carte étudiante sera exigée à la porte.

Utilisez l'acronyme RVGG durant votre recherche sur le pointdevente.com afin de trouver tous les spectacles offerts lors du Festival.