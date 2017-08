Un trio de percussions Rimouskois en concert

Bascaille, trio de percussion éclectique aux frontières de la musique, des métiers d’arts et des arts visuels présente son concert «Terroir sonore». Réalisé en collaboration avec des artistes régionaux, Bascaille a développé au cours des derniers mois des œuvres d’art sonores et un répertoire adapté à celles-ci.

Les musiciens feront vibrer de toutes les façons imaginables leur curieux instrumentarium pour faire découvrir un univers musical hors du commun.

Bascaille est composé de trois jeunes musiciens talentueux et bien actifs sur la scène Rimouskoise. Tom Jacques directeur artistique du trio, est le récipiendaire du prix de la relève 2017. Antoine Létourneau-Berger, est connu pour ses nombreux projets, dont Talfast et l’Oeil et le Monocle et finalement Olivier Tremblay-Noël vient de terminer sa recherche de maitrise soutenu par le FRQSC.

La tournée se déroulera au mois d'aout totalisant 11 concerts. Elle s’arrêtera le 5 aout à la Maison culturelle Armand Vaillancourt de Saint-André-de-Kamouraska, le 6 aout au Récif de Notre-Dame-des-Neiges, à l’École de musique Alain-Caron de Rivière-du-Loup le 15 aout et au BeauLieu Culturel de Témiscouata-sur-le-Lac le 16 aout.