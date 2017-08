L'Éco-show: pour terminer l'été en beauté

À l'occasion de la fin de l'été, l’Éco-show sera présenté à l'Éco-site de la tête du lac Témiscouata de St-Cyprien le samedi 19 août. Le thème de la journée sera «Les arts de la scène» avec une programmation très variée.

En après-midi, à partir de 15h, des ateliers pour toute la famille seront offerts, soit des ateliers de théâtre, de chant et de Brico-Nature. En fin d’après-midi, à 17h, il y aura un Jam de Djembé sur la plage avec vue sur le Lac Témiscouata. Tous peuvent apporter leurs instruments et se joindre à la session musicale.

En soirée, un spectacle sur scène sera offert par des performeurs en plein air avec un slameur et différents musiciens. Jean-Christof Cloutier-Ross, slameur, ouvrira la soirée et sera suivi de Leela et ses élèves qui offriront leurs numéros de chant.

La formation Baomoon Duo, composée de Mathieu Moon et de Bass Baobarbe, prendra ensuite la scène en revisitant, l'instant d'un voyage spatial, des albums classiques dans leur intégralité.

Ils seront suivis de Max LeBum, artiste créatif et mystérieux. C’est sous des airs de folk festif qu’il invite chaleureusement le public pour un petit voyage dans sa tête.

La soirée se terminera avec Kev Mich qui redécouvre la musique que l’on connait déjà et l’interprète à sa façon, dans un style Folk Alternatif.

Pour surveiller la programmation de la journée, visitez la page Facebook de l’Éco-site Témiscouata. Pour information et réservation, écrivez à ecosite@hotmail.ca ou composez le 418-551-0811. La journée se déroulera à l’Éco-site, au 140 route 232, St-Cyprien (direction Squatec).