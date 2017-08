Journées du Patrimoine au Témiscouata: Raconte-moi des histoires!

La MRC de Témiscouata invite les résidents, visiteurs et voisins du KRTB, du Nouveau-Brunswick et du Maine à faire une escapade culturelle au Témiscouata du 11 au 21 août prochains. Sous le thème «Raconte-moi des histoires», les Journées du Patrimoine mettront en valeur divers aspects de l’histoire régionale.

Sept attraits proposent des activités lors de ces 10 journées. Un carton sera remis aux participants qui pourront le faire autographier sur place. Au troisième endroit visité, ils obtiendront un accès gratuit.

UNE PROGRAMMATION À LA CARTE

Le parc national du Lac-Témiscouata (St-Michel-du-Squatec) suggère de découvrir 10 000 ans d’histoire en participant à des fouilles archéologiques, ou à l’une des nombreuses activités découverte. Il y aura aussi des soirées de contes les 11, 14, 17 et 18 août à 19h30.

Le Domaine Acer, économusée de l’érable spécialité boissons alcoolisées à Auclair, propose d’explorer l’acériculture, l’érable étant un produit typique du Témiscouata et du Québec. Des visites guidées sont offertes tous les jours.

Le Fort Ingall, à Témiscouata-sur-le-Lac, une fortification britannique érigée en 1839 lors d’un conflit frontalier entre les États-Unis et le Canada, plongera les visiteurs dans la vie de l’époque et leur permettra de rencontrer le docteur Jean-Étienne Landry, médecin de garnison et le lieutenant Frédérick Lenox Ingall, ingénieur militaire.

Au BeauLieu Culturel du Témiscouata, à Témiscouata-sur-le-Lac, sont présentées des mémoires vivantes du Témiscouata sous forme de 48 entrevues vidéo portant sur des personnes impliquées au Témiscouata.

À La Vieille Gare de Rivière-Bleue et à La Petite Gare Aubut, il sera possible de visiter l’exposition permanente sur les trains et l’histoire locale ainsi qu’une toute nouvelle exposition sur Les chemins de fer du Témiscouata : le Témiscouata Railway et le National Transcontinental Railway.

Au Musée du Témiscouata, à Témiscouata-sur-le-Lac, on aborde le thème des camps forestiers des années 40 au soulèvement social dans les années 70 avec l’exposition Enracinés qui traite de l’aspect culturel et social de la forêt.

L’observatoire Aster, Centre d’interprétation scientifique à St-Louis-du-Ha! Ha!, propose un véritable voyage dans l’univers. Il sera question de l’histoire de l’astronomie, du système solaire, d’exploration spatiale et d’évolution de la vie sur Terre. Un télescope de 410 mm et une lunette solaire sont accessibles.

Autres activités :

18 au 20 août : Festival de musique traditionnelle Le Jeune Archet à Lejeune.

19 août 9h30 à 16h30 : vente de garage collective au Pont couvert Romain-Caron de Saint-Jean-de-la-Lande.

19 août de 11h00 à 13h00 : dîner champêtre et historique à la Vieille Gare par la Corporation du patrimoine de Rivière-Bleue.

19 août de 13h00 à 17h00 : visite guidée de la chapelle du Pied-du-Lac-Long.

16 août 17h00 : 5 à 7 conférence sur le patrimoine et l’histoire locale à la microbrasserie Le Secret des Dieux à Pohénégamook.

Le carton de la programmation sera disponible dans les lieux participants.