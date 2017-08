Le Festival de musique traditionnelle de Lejeune est de retour

La 6e présentation du Festival de musique traditionnelle Le Jeune Archet se déroulera du 18 au 20 aout, au cœur de la municipalité de Lejeune.

Le festival offre encore cette année une programmation diversifiée, avec plusieurs prestations musicales, et un marché public où se côtoient associations, artisans des métiers d’arts et du terroir. Une cinquantaine d’artistes et artisans témiscouatains y participeront.

Le 18 aout dès 14h, les ateliers textiles débuteront avec la Farfaderie. L’ouverture officielle du festival aura lieu à 17 h dans une formule 5 à 7 au Bistro Céleste. Dès 20 h, les Matantes à bouche (polyphonie a capella) se produiront sur scène, suivies du trio BarbuZébelle avec sa musique folklorique et traditionnelle.

Le 19 aout, Benoit Davidson dispensera un atelier de contes à 15 h. En soirée, ce sera au tour des Filles du Rouet et du groupe É.T.É. de monter sur la scène.

Le marché public, avec toutes ses activités, dont des animations musicales, des marionnettes géantes et les ateliers se dérouleront entre 11 h et 16 h les 19 et 20 aout. À noter que chaque jour du festival, des formations et ateliers d’artisanat sont offerts vers 13 h, sauf le 18 aout. L’évènement se terminera avec le spectacle Salut Lawrence, suivi du film Silence de Guillaume Lévesque sur Lawrence Lepage. Ce groupe a pour vocation de garder vivante la mémoire de l’auteur-compositeur et poète du Bas-Saint-Laurent Lawrence Lepage en présentant ses chansons en spectacle.

Beau temps ou mauvais temps, les activités auront lieu. Le Festival Le Jeune Archet est organisé par l’organisme Développement St-Godard.