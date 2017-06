Un succès pour le projet Kollaboration

Pour une première fois au Québec, le projet Kollaboration a réuni pendant 5 jours 27 créateurs provenant de plusieurs régions du Québec dans un espace commun au cœur du village de Kamouraska. Artisans professionnels et artistes en arts visuels ont partagé un même atelier géant dans le but de partager leurs différents savoir-faire, pratiques et techniques pour créer des œuvres en collaboration.

Les artisans, qui ont créé près de 80 œuvres uniques pendant cet événement, étaient ravis de l’expérience.

«Je suis totalement séduite par l’expérience que je viens de vivre, autant sur le plan artistique qu’humain. C'est se retrouver dans une caverne d'Ali Baba, avec à portée de main des matières extraordinaires, où c'est en plus possible de créer sans frontière entre les techniques. Pour un artiste de la matière c'est le rêve!», a commenté la joaillière et présidente de la Corporation Métiers d’art Bas- Saint-Laurent, Josée Desjardins.

La presque totalité des pièces créées ont été vendues lors d'un encan, samedi, à la fin de l’événement, pour un total de 9335$, somme qui aidera à organiser la prochaine

Kollaboration s’inspire et s’inscrit dans un réseau d'événements de type séminaire de collaboration déjà bien établi à l’international et c’était la première fois qu’un tel événement était organisé au Québec.