La poésie à l’honneur au Témiscouata

L’équipe du BeauLieu Culturel du Témiscouata recevra le festival de la poésie de Montréal en tournée le 4 juin ainsi que le premier salon de la poésie bas-laurentienne au Témiscouata.

Le spectacle sera présenté à 14 h dans la salle multifonctionnelle et mettra en vedette cinq poètes d’expression francophone dont Paul Bossé (Nouveau-Brunswick), Lise Gaboury-Diallo (Manitoba), Véronique Cyr et Sébastien Dulude (Québec) et Albert Roy, artiste témiscouatain. Ils seront accompagnés par le musicien Carl-Éric Hudon. Cette présentation s’adresse à tous et toutes et est gratuite.

Cet évènement sera également l’occasion d’un salon de la poésie pendant lequel les artistes de la région présenteront leurs œuvres écrites. Quelques textes seront lus pour le plaisir du public présent. Cette activité se déroulera dans le café du BeauLieu de 13 h à 16 h.

Pour information : info@blct.ca ou 418 899-BLCT (2528)