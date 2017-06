Un manuscrit inédit découvert dans un marché aux puces

Victor-Lévy Beaulieu, directeur des Éditions Trois-Pistoles a annoncé le 29 mai la parution de «Quatre années de séjour aux champs», manuscrit inédit de Maximilien Bibaud de 136 pages avec encart photos, découvert, authentifié, documenté et présenté dans son intégralité par l’écrivain Pierre Landry.

Tout a commencé dans un traditionnel marché aux puces au Kamouraska. Fouineur impénitent et féru d’histoire, Pierre Landry est attiré par un curieux calepin au titre énigmatique : Quatre années de séjour aux champs. Pour le chercheur de trésor, cette découverte sera le prélude à une recherche minutieuse afin d’authentifier et documenter cet opuscule écrit à la main et jamais édité dont l’auteur se révèle être Maximilien Bibaud (1823-1887), avocat de renom, fondateur de la première école de l’enseignement du droit au Canada français et écrivain prolifique.

«Quatre années de séjour aux champs» permet de suivre pas à pas Maximilien Bibaud pendant son long séjour de quatre ans à Saint-Pie-de-Guire, dans la région de Drummondville. C’est en 1867, alors âgé de 44 ans, que Bibaud décidait de s’exiler de Montréal et d’accompagner l’un de ses amis de longue date parti exploiter... une mine de fer.