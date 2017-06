Un été bouillonnant pour les mélomanes

Avec une douzaine de spectacles présentés par Rivière-du-Loup en spectacles entre juillet et aout, les amateurs de musique vivront leur saison estivale à fond. Les Mercredis shows, la Fête du Canada, sans oublier la méga production Elvis Experience pimenteront les soirées. S’ajoute à la programmation cette année la toute nouvelle Tournée découverte, mettant en vedette des artistes émergents.

Le public pourra y faire des trouvailles, dans l’ambiance de la microbrasserie aux Fous brassant. «C’est un nouveau partenaire. On bougera la scène pour permettre à plus de gens de voir le spectacle», explique Pierre Lévesque, directeur de Rivière-du-Loup en spectacles. Si cette formule s’avère populaire, rien n’exclut qu’une série de spectacles «découverte», se greffe à la programmation l’an prochain. Le 28 juillet, Charles-Antoine Gosselin, gagnant du Festival en chanson de Petite-Vallée en 2016 montera sur les planches. Le 11 aout, ce sera au tour de Mathieu Bérubé et Antoine Lachance, des auteurs-compositeurs-interprètes québécois de se produire en spectacle. Les deux prestations auront lieu à 20 h 30.

MERCREDIS SHOWS

Six spectacles seront présentés cette année les mercredis à la Goélette, située près de la Maison de la culture, au 67, rue du Rocher. La saison estivale en musique débutera le 12 juillet avec Misses Satchmo, et leur jazz de la Nouvelle-Orléans. Véronique Bilodeau de Rimouski se produira en première partie.

Ce sera au tour de Laurence Jalbert de monter sur la scène le 19 juillet pour interpréter ses plus grands succès. Elle sera accompagnée de son protégé, Tommy-Charles. Le groupe de la région Les Flos seront en spectacle pour la première partie.

Étienne Drapeau offrira au public louperivois un spectacle récapitulatif de ses 10 années de carrière dans le milieu de la chanson en solo le 26 juillet. Il a débuté sa carrière musicale avec Star Académie en 2004.

Guy Bélanger et Adam Karch seront de passage à Rivière-du-Loup le 2 aout, pour offrir à leur public une soirée toute en folk et en blues. La première partie sera assurée par Gaétan Racine.

David Thibault, rendu célèbre pour sa superbe imitation d’Elvis Presley sera en spectacle le 9 aout et présentera son spectacle «Le rock n’roll à l’état pur». Mathieu Lippé montera sur les planches de la Goélette pour la première partie. La saison se terminera en humour et en musique avec le groupe Bleu Jeans Bleu, à l’origine des pièces «Vulnérable comme un bébé chat» et «J’te gâte all dressed», tout juste avant le début des cours pour les étudiants le 16 aout. En première partie, on pourra entendre Raphaël Butler. Tous ces spectacles auront lieu à 20 h, et ils se déplaceront à la Maison de la culture en cas de pluie.

FÊTE DU CANADA

Les festivités de la Fête du Canada, le 1er juillet, seront soulignées cette année par le groupe Rock Story, qui interprètera les grands classiques du rock des années 70 à 90, à 21 h. Le Road Blues Band sera également au programme de la soirée, dès 20 h. Des activités pour les enfants sont prévues à partir de 19 h. Le feu d’artifice sera lancé depuis la passerelle du parc des Chutes à 23 h. En cas de mauvais temps, les activités seront transférées au Centre Premier Tech.

ELVIS EXPERIENCE

Le spectacle à grand déploiement de l’été, Elvis Experience avec Martin Fontaine prendra d’assaut le Centre Premier Tech les 7 et 8 juillet. Le célèbre imitateur du King sera accompagné pour l’occasion de 32 musiciens et choristes sur la scène. Déjà 3 000 billets sont vendus. La formule de ce spectacle comprend des sièges assignés afin de minimiser l’attente à l’entrée.

Tous les détails de la programmation estivale sont disponibles au www.rdlenspectacles.com.