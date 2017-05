Un premier prix pour le projet d’enquête sur le patrimoine immatériel

Le 24 mai dernier, la MRC des Basques et Les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles se sont mérité, lors du 30e colloque d’Intergénérations Québec, le premier prix dans la catégorie Transmission pour leur projet d’enquête sur le patrimoine immatériel.

Les activités découlant de ce projet se dérouleront d’ailleurs à la Grève Morency et à Rivière-Trois-Pistoles le jeudi 1er juin ainsi qu’à Saint-Jean-de-Dieu le 22 juin sous l’appellation Portraits du patrimoine.

En 2015 et 2016, une petite équipe composée de Karine Vincent, David Ouellet, Gabrielle Rousseau et Valérie Lavoie a été mandatée par la Commission culturelle des Basques pour récolter les souvenirs et les savoirs des citoyens de la MRC en lien avec les conteurs de village, les parlures et les histoires transmises de génération en génération. Une soixantaine de personnes ont participé à cette collecte, se prêtant au jeu des photographes, vidéastes et enquêteur. Le résultat de cette enquête : l’exposition photographique Empreinte verticale, deux moyens métrages et une série de textes publiés dans le Mouton noir. C’est ce projet, déposé en mars dernier parmi des candidatures en provenance de 16 régions du Québec, qui a remporté les honneurs dans la catégorie Transmission, lors du colloque tenu à Laval.

La population est d’ailleurs chaudement invitée à rencontrer les artisans et le résultat de ce projet le jeudi 1er juin dès 17 h à la grève Morency (vernissage de l’exposition photo) et à 19 h à la salle des loisirs de Rivière-Trois-Pistoles (projection vidéo). Portraits du patrimoine se déplace par la suite à Saint-Jean-de-Dieu le 22 juin aux mêmes heures.

La MRC et la Commission culturelle des Basques profitent de l’occasion pour souligner le travail de Valérie Lavoie, qui est l’une des photographes et artisanes du projet. Mme Lavoie est finaliste pour le prix à la relève artistique du Bas-Saint-Laurent 2017.