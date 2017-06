Jean-Marie Deschênes reçoit le Prix Honorius-Provost

Jean-Marie Deschênes, de Notre-Dame-du-Portage, a reçu le Prix Honorius-Provost pour son implication à Patrimoine et Culture du Portage, le dimanche 21 mai lors d’une cérémonie à Montréal. Ce prix est décerné annuellement par la Fédération Histoire Québec pour souligner le bénévolat d’une personne qui a contribué d’une façon exceptionnelle et remarquable à une société d’histoire.

Par ses connaissances et sa passion pour l'histoire, Jean-Marie Deschênes a su mettre en valeur l’histoire du chemin du Portage en effectuant d’abord une recherche rigoureuse sur ce fameux sentier, tout en donnant vie aux personnages de Monseigneur de Saint-Vallier et de Jean-Baptiste Long, courrier du roi et ce, d’une façon captivante autant pour les jeunes que pour les plus vieux.

D’ailleurs, il continue à travailler activement au développement de ce parcours qui a marqué l’histoire en reliant le fleuve Saint-Laurent à la baie de Fundy. Il a su également rallier des bénévoles dans la réhabilitation et l'animation de l'École de l'Anse. Il est aussi l’instigateur et concepteur de trois géorallyes à Notre-Dame-du-Portage qui ont essaimé dans d’autres territoires.

UN ORGANISME À TROIS VOLETS

Patrimoine et Culture du Portage est un organisme oeuvrant à Notre-Dame-du-Portage dont la mission est à trois volets : la protection et la sauvegarde du patrimoine, la promotion et la diffusion d’évènements à caractère culturel et aussi l’aide à la réussite scolaire d’enfants en difficulté d’apprentissage par l’entremise du Fonds Noël-Lizotte. On doit notamment à Patrimoine et Culture du Portage les tables d’interprétation sur la route du fleuve, les concerts du couchant, les conférences D’ici et d’ailleurs, les activités multigénérationnelles de la pêche à l’éperlan et du tournoi de pétanque.