Le Musée du Bas-Saint-Laurent ouvert à la communauté

Près d’une centaine de personnes ont participé à la Journée portes ouvertes Ciel FM au Musée du Bas-Saint-Laurent. Organisée dans le cadre de la Journée internationale des musées, l’activité a permis aux visiteurs de découvrir pour une première fois l’une des réserves du Musée.

Ils en ont appris davantage sur sa mission de conservation et sur son importante collection d’œuvres d’art, laquelle comporte plus de 3500 œuvres et 250 000 documents photographiques.

En soirée, le Musée a procédé au lancement de sa programmation 2017-2018. Au menu cet été, «À la frontière du mystère», une exposition qui présente les photographies de l’artiste montréalaise Holly King, à la fois issues d’une construction et du réel. Un espace permettra d’ailleurs aux visiteurs de créer une œuvre à la manière de l’artiste. Dans le hall, on retrouvera l’exposition «Savantes manigances» créées à partir de la collection de photographies anciennes du Musée. Au chapitre des nouveautés : des visites guidées en français et anglais seront offertes tous les jours de l’été. La programmation offre également de belles activités pour la famille avec le retour des journées familiales et des ateliers de création.