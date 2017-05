L’artiste Sylvie Pomerleau expose «Le temps des possibles» au Collège Notre-Dame

L’artiste et enseignante en arts visuels Sylvie Pomerleau présentera une exposition d’œuvres récentes, intitulée «Le temps des possibles», au Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup, du 31 mai au 2 juin.

L’exposition sera accessible au public les mercredi 31 mai, de 13 h à 17 h, jeudi 1er juin, de 9 h à 20 h, et vendredi 2 juin, de 9 h à 15 h. Le vernissage est prévu le 1er juin, de 17 h à 20 h. L’artiste profitera de sa présence au Collège pour rencontrer les élèves inscrits aux cours d’arts plastiques de l’enseignante Thérèse Massé.

Une œuvre picturale grand format qu’elle a réalisée pour soutenir le financement de la Fondation du Collège, et reproduite à 250 reprises, sera vendue 150$, en appui à la Fondation.

Originaire de Rivière-du-Loup, Sylvie Pomerleau a obtenu un baccalauréat en arts visuels de l’Université Laval et une maitrise en arts plastiques de l’Université du Québec à Montréal. Elle travaille dans son atelier et enseigne au département des arts du Cégep de Rivière-du-Loup. Elle a présenté plusieurs expositions individuelles et collectives au Québec et au Nouveau-Brunswick.