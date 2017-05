Le Kamouraska lance sa saison touristique

Le lancement officiel de la saison touristique du Kamouraska a eu lieu ce jeudi à Saint-Germain. Plus d’une centaine de partenaires des industries touristique et économique étaient au rendez-vous pour célébrer le début de l’été, découvrir les nouveautés qui animeront la région, en plus d’assister au dévoilement de la programmation de la Tournée du Haut-Pays.

Au chapitre des nouveautés, pour la saison 2017, notons la création d’un service de guide interprète sur le circuit des Cabourons de Saint-Germain. « L’activité propose aux randonneurs une lecture variée du paysage, qu’il soit familier pour certains ou empreint d’exotisme pour d’autres. Elle se veut à la fois sensibilisation et valorisation du territoire naturel et humanisé. La région de Kamouraska est un laboratoire idéal pour en apprendre davantage sur le paysage », explique M. Daniel Montembeault, l’initiateur de l’activité. L’interprétation sur le circuit de 8,5 kilomètres est proposée de juillet à octobre, les jeudis et samedis et se fait par petit groupe en un peu plus de trois heures.

Cette année, les gens sont également invités à faire la tournée des galeries et boutiques, ainsi que des expositions et des musées du Kamouraska. Côté théâtre et musique, le Centre Ixworth de Saint-Onésime-d’Ixworth et le Théâtre des Prés de Saint-Germain réservent une programmation colorée en collaboration avec la Salle André-Gagnon et le ROSEQ. Des artistes de renom y sont attendus, tels que Michel Rivard et Renée Martel.

Pour une quatrième année, le théâtre La Bacaisse se produira sur la scène du Théâtre des Prés cet été, avec la pièce « La Chasse ». Notons aussi la tenue des Fêtes du 150e anniversaire de Mont-Carmel qui battront leur plein du 22 au 25 juin.

La municipalité de Saint-Germain soulignera aussi le début des festivités de son 125e anniversaire en accueillant l’artiste Marco Calliari, le 7 octobre à 20 h.

LA TOURNÉE DU HAUT-PAYS

La Tournée du Haut-Pays fera rayonner certains attraits, mais surtout le dynamisme de six municipalités; Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Saint-Joseph-de-Kamouraska, Saint-Bruno-de-Kamouraska, Mont-Carmel, Saint-Gabriel-Lalemant et Saint-Onésime-d’Ixworth.

« Nous désirons permettre à la population régionale de découvrir le haut-pays et ses atouts de manière accessible. Les partenaires sont généreux et les activités sont gratuites! Quoi demander de mieux? », soulève M. Alexandre Bibeau, agent de développement du Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska.

À travers une programmation originale, allant d’une journée d’aventure, à la musique, en passant par l’Histoire et la pêche, petits et grands pourront vivre le haut-pays.

GUIDE DU KAMOURASKA ET BUREAUX D'INFORMARTION TOURISTIQUE

Le lancement officiel de la saison touristique a aussi permis aux gens présents de prendre connaissance du nouveau Guide du Kamouraska. Au total, ce sont 127 entreprises touristiques qui sont membres de Promotion Kamouraska.

La Maison régionale touristique située à La Pocatière a ouvert ses portes le 20 mai dernier, alors que le bureau d’accueil touristique de Kamouraska et le bureau d’information touristique de Saint-Pascal commenceront leurs activités le 23 juin prochain.

Pour plus d’information, visitez le www.tourismekamouraska.com.