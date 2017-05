La Cour de circuit de L’Isle-Verte présente sa programmation

Sous le thème «Les Saveurs de L’Isle-Verte», la Fondation du patrimoine de L’Isle-Verte offrira pas moins de 18 spectacles cette saison dans la salle de la Cour de circuit de L’Isle-Verte. La saison s’ouvrira dès le mercredi 31 mai avec le spectacle de l’humoriste Serge-Yvan Bourque et se clôturera le 4 novembre avec la prestation du coup de cœur de l’an dernier, Liliane Pellerin.

Dans sa programmation 2017 dévoilée dans le cadre d’un 5 à 7, la Cour de circuit comptera pas moins de sept soirées au cours desquelles des talents de L’Isle-Verte monteront sur scène. Il s’agit de la soirée de lecture Récits, murmures et souvenances, présentée par les Ateliers d’écriture de L’Isle- Verte, de trois représentations de la pièce «Le procès de Marie-Rose Bellefeuille», de Maurice Dumas, jouée par le Théâtre populaire de L’Isle-Verte, de deux interprétations solos des Légendes d’un peuple I et II avec l’auteur-compositeur-interprète Alexandre Belliard et et d’une soirée de contes avec Paul Fortier.

S’ajouteront au programme déjà garni les prestations d’artistes de la région, soit le trio de jazz Guillaume Pigeon, l’auteure-compositrice-interprète Leela, le duo formé de Pauline Solomon et de Jean-François Racine, l’auteure-compositrice-interprète Marilie Bilodeau et le trio de musique bossanova Entrenous.

La Cour de circuit de L’Isle-Verte offrira également sa scène des artistes de la relève provenant de l’extérieur de la région. Ces talents sont l’humoriste Serge-Yvan Bourque et les auteurs-compositeurs-interprètes Charles-Antoine Gosselin, Antoine Lachance, David Marin et Liliane Pellerin.

Une exposition d’interprétation portant sur l’histoire de la Cour de circuit et sur la culture de L’Isle-Verte sera aussi présentée tout l’été. Le film «D’une rive à l’autre», de David Chaumel, qui traite des traversiers du fleuve Saint-Laurent, dont la navette entre L’Isle- Verte et Notre-Dame-des-Sept-Douleurs sera projeté en continu. L’exposition d’une gigantesque œuvre de l’architecte et photographe Henri F. Durand ajoutera une touche de poésie visuelle.