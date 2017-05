Deux autres notes d'or pour les musiciens de La Pocatière

Après avoir remporté des trophées d'excellence à New York au début mai, les orchestres de l’École polyvalente La Pocatière se sont illustrés, la fin de semaine dernière, dans le cadre du 89e Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec. Ils ont tous les deux mis la main sur une note d'or attribuée à un pourcentage de réussite de plus de 85 %.

Le stage band Mélojazz a ainsi obtenu la 2e place de sa catégorie avec une note de 89 % et l’harmonie Musiquande a quant à elle pris le 4e rang avec une note de 88,5 %. Considérant que l’harmonie compétitionne dans une catégorie regroupant des élèves de 1re à 5e secondaire et que la moitié des musiciens de l’ensemble sont présentement en 1re et 2e secondaire, tout porte à croire que les succès de l’ensemble se poursuivront dans le futur.

Mentionnons que l’ensemble de drumline, qui en est à sa première année d’existence, a offert une performance impeccable qui a beaucoup plu au public. Les jeunes percussionnistes semblent prêts à joindre le volet compétition dès l’an prochain.