L’Ensemble vocal Rythmick présente son spectacle annuel, « Love Life »

L’Ensemble vocal Rythmick présentera son tout nouveau spectacle «Love Life» au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup le vendredi 2 juin à 20 h.

Sous la direction musicale de Julie Boudreau, les 38 choristes interprèteront notamment des chansons de Sia, Les Trois Accords, Adele, Mika, Marc Dupré et de nombreux autres artistes populaires.

«Love Life» se veut une célébration de la vie au quotidien, qui peut se manifester par de la joie intense et débordante ou par l’encouragement et la résilience dans les moments tristes et mélancoliques. Les choristes feront passer leur public part toute la gamme des émotions lors de ce concert.

«En novembre dernier, nous avons eu l’honneur de côtoyer le duo de chanteurs 2Frères sur scène le temps d’une chanson, ce dont nous sommes très fiers. Nous avons le vent dans les voiles», indique Martine Jalbert, présidente du conseil d’administration de l’ensemble vocal.

Les billets sont disponibles au rdlenspectacles.com ou à la billetterie du Centre culturel Berger.

L’Ensemble vocal Rythmick, autrefois le Chœur Saint-Louis, fête ses 55 ans cette année. Il est sous la direction musicale de Julie Boudreau depuis dix ans et est habituellement composé d’environ 40 choristes. Le répertoire de l’ensemble vocal ne compte presqu’exclusivement des succès radiophoniques de l’heure, auxquels s’ajoutent quelques succès souvenirs.