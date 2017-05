Un Bullarium au Centre commercial Rivière-du-Loup

Du 27 mai au 17 septembre, le Centre commercial Rivière-du-Loup et le Bullarium offriront le spectacle intitulé: «Bulle carrée». Présenté tous les weekends, ce spectacle servira de levée de fonds dans le cadre du Défi Everest 2017.

Au cout de 10$ du billet, tous les profits seront remis au Défi Everest et 90% de cette somme sera redistribuée à Centraide KRTB, organisme que l’équipe du Centre commercial a décidé de soutenir.

«La vie, c’est comme un tour de magie. Quand on est enfant, on s’émerveille, on se pose des questions, on a envie d’en savoir plus. C’est avec mon cœur d’enfant que je vois cette belle synergie avec le Bullarium afin de redonner aux enfants avec le Défi Everest», explique Guy Thibault, directeur Centre commercial.

Un local vacant, près de Club Chaussures, a été transformé en petite salle de spectacle joyeusement signée Bullarium et deviendra durant toute la saison estivale une fabrique de bulles géantes et autres merveilles. L’artiste de ce spectacle, Tania Heymann, a découvert cette passion particulière et originale en voyage. Il y aura trois représentations durant les weekends du 27 mai au 17 septembre : le samedi à 10h et 14h et le dimanche à 13h. Les billets sont en vente au kiosque du service à la clientèle du Centre commercial Rivière-du-Loup, à la billetterie de Rivière-du-Loup en spectacles située au Centre Culturel Berger, par téléphone à 418-867-6666 et à rdlenspectacles.com