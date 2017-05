«Une expérience inoubliable» pour Jérôme Couture

L’auteur, compositeur et interprète, Jérôme Couture, redescend à peine du nuage sur lequel l’ont porté les citoyens de Rivière-Bleue, cette fin de semaine, dans le cadre du tournage de l’émission La Petite Séduction de Radio-Canada.

Arrivé dans la région vendredi, l’artiste a rapidement été ébloui par l’accueil chaleureux et sympathique des Riverains. Dès le samedi matin, de nombreux citoyens l’attendaient devant la Vieille Gare pour un mot de bienvenue sincère. «Ç’a été, dès le début, un grand moment d’émotion et d’adrénaline. Cela donnait le ton à une fin de semaine magique, de surprise en surprise, avec des gens beaux et bons», a-t-il partagé, mardi.

Jérôme Couture raconte avoir vécu une expérience magique, dont il restera à jamais reconnaissant. Il affirme même avoir trouvé dans ce coin de pays des similarités intéressantes avec son Saguenay natal. «J’ai été vraiment charmé, conquis. Les gens me ressemblaient, ils étaient trippants, spontanés, bref je m’y sentais vraiment à l’aise.»

Pendant deux jours, le chanteur a découvert Rivière-Bleue sous toutes ses formes. Grand amateur d’histoire, il a été accroché par celle du tunnel souterrain d’Alfred et par la beauté architecturale de la Vielle Gare. «Tout était parfait pour moi. Je ne voudrais rien changer», a-t-il déclaré. Il ne cache pas non plus avoir pleuré quand le chanteur local David Pelletier a interprété «L’Encre de tes yeux», une chanson fétiche de Francis Cabrel qui lui rappelle son père, guitare à la main, autour du feu. «C’est sans contredit l’un des moments marquants des deux jours.»

Chose certaine, les citoyens de Rivière-Bleue ont frappé un grand coup. Jérôme Couture a tellement aimé son expérience qu’il souhaite y revenir rapidement. «Ce n’est pas que de belles paroles», assure-t-il. «J’ai adoré la région et ses gens. C’est tellement beau et ça me rejoint. Je souhaite y revenir vite avec ma blonde pour des vacances. Peut-être que je pourrai aussi aller pêcher plus longuement», a-t-il ajouté, sourire dans la voix, faisant référence à une activité de l’émission.

Il profitera également de son retour pour remercier tous ceux et celles qui ont contribué à faire de cette fin de semaine une expérience dont il est marqué. «Je veux vraiment prendre le temps de remercier tout le monde. Ils ont été extraordinaires», a-t-il conclu.

UN SUCCÈS

Pour Rivière-Bleue, le tournage de la 225e émission de La Petite Séduction a été un marathon, mais surtout une expérience enrichissante. «Les citoyens ont répondu à grand nombre lors des rassemblements et ils ont été eux-mêmes. De son côté, Jérôme a été d’une générosité et d’une authenticité exemplaire. Je crois que nous sommes tous très fiers de cette expérience», a indiqué la présidente du comité organisateur, Marie-Jo Cormier.

Selon elle, toute la préparation et le tournage auront assurément rapproché la population riveraine, mobilisée ensemble vers un but commun. «Pour Rivière-Bleue, on ne connaît pas encore les retombées, mais c’est certain que ce sera juste du positif.»

L’émission sera diffusée sur les ondes de Radio-Canada le mercredi 14 juin dès 20 h. Parions que de nombreuses personnes seront à l’écoute, dont Jérôme Couture qui voudra revivre une 2e fois son moment à Rivière-Bleue.