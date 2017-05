Jeannine Ouellet récompensée pour son travail sur les Écossais

Pour reconnaître l’importante contribution de Madame Jeannine Ouellet à l’histoire de la communauté écossaise de Rivière-du-Loup avec son livre Des Écossais à Rivière-du-Loup et leurs descendants (1763-2004), le Comité du chardon du Québec lui décernait en avril dernier le prix Gordon-Atkinson. La remise du prix, sous la gouverne de la St. Andrew’s Society, a eu lieu le samedi, 29 avril dernier, au carré des officiers de l’arsenal du régiment des Black Watch à Montréal.

Bien connue des Louperivois, madame Ouellet, originaire de Saint-André-de-Kamouraska, s’est distinguée notamment comme rédactrice en chef de la revue Histoire-Québec, publiée par la Fédération Histoire-Québec. En 2015, elle a été au centre de l’organisation du congrès annuel de cet organisme, de laquelle elle a longtemps été membre du conseil d’administration.

La St. Andrew’s Society a pour mandat de regrouper les individus et organismes oeuvrant, à l’échelle du Québec, à la mise en valeur de la culture, les traditions et l’histoire écossaise d’ici. De cette société est né le Quebec Thistle Committee, mis sur pied afin d’organiser le Scottish World Festival dans le cadre du 350e anniversaire de Montréal en 1992. Le prix Gordon-Atkinson, nommé à la mémoire de ce vétéran de la Seconde guerre mondiale, commentateur à la radio et membre de l’Assemblée nationale du Québec, est décerné annuellement par le Quebec Thistle Council.